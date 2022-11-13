Матч КХЛ «Салават Юлаев» - «Барыс» сотоится в Уфе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 13 ноября в Уфе состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Салават Юлаев» примет «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Салават Юлаев» — «Барыс» начнется в 17:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

После 29 сыгранных матчей «Барыс» имеет в активе 26 очков; у «Салавата Юлаева» — 40 очков после 28 игр. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» в гостях проиграл по буллитам магнитогорскому «Металлургу» (2:3), а «Салават Юлаев» дома, также по буллитам, уступил омскому «Авангарду» (3:4). Стоит добавить, что «Барыс» проиграл восемь из девяти последних матчей в КХЛ.





Фото: hcbarys.kz



