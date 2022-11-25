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    Матч КХЛ «Барыс» — «Спартак» пройдет в Астане

    25 Ноября 2022, 18:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пятницу, 25 ноября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором астанинский «Барыс» примет московский «Спартак», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Барыс» — «Спартак» начнется в 19:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра здесь. После 34 сыгранных матчей «Барыс» имеет в активе 30 очков; «Спартак» за 35 матчей набрал 37 очков. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» дома проиграл казанскому «Ак Барсу» (1:2), а «Спартак» в гостях победил омский «Авангард» (3:1). Стоит отметить, что «Спартак» выиграл пять из шести последних матчей КХЛ; «Барыс» же из четырех последних матчей смог выиграть лишь один.

    26 ноября хоккейный клуб «Барыс» будет отмечать свое 23-летие. Специально к этому событию была выпущена альтернативная форма, в которой столичная команда 25 ноября проведет встречу со «Спартаком». Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба астанчан.

    «Базовыми элементами маек стали достопримечательности из 23 городов Казахстана. На ней можно будет увидеть силуэты космодрома Байконур, монумента Шахтерская Слава, мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи, подвесной мост в городе Семее и многие другие знаменитые места и здания нашей страны. «Барыс» уже давно является визитной карточкой казахстанского хоккея, и мы постарались сделать так, чтобы каждый болельщик в каждом городе нашей страны почувствовал себя частью команды!

    В дальнейшем все майки будут использованы в благотворительных целях», — говорится в сообщении клуба.
    Астана Спорт Хоккей Барыс КХЛ
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