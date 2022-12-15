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    Матч Казахстан - Словения состоится на молодежном чемпионате мира по хоккею в Норвегии

    15 Декабря 2022, 19:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 15 декабря сборная Казахстана до 20 лет сыграет с командой Словении на молодежном чемпионате мира-2023 по хоккею в Аскере (Норвегия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Матч Казахстан – Словения начнется в 21:30 по астанинскому времени.

    Сборная Казахстана выступает в первом дивизионе чемпионата мира в группе А, где ее соперниками являются Франция, Дания, Венгрия, Словения и Норвегия. В первом матче на турнире Казахстан проиграл Франции (0:2), однако затем смог одержать две победы подряд — над Венгрией (3:2) и Данией (4:0). На данный момент турнирное положение команд выглядит следующим образом: Норвегия — 9 очков, Франция — 6 очков, Казахстан — 6 очков, Словения — 3 очка, Дания — 2 очка, Венгрия — 1 очко. Победитель группы получит право сыграть на следующем чемпионате мира в элитном дивизионе.


    Фото: sports.kz
    Спорт Молодежь Хоккей Норвегия
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