Матч Казахстан - Северная Ирландия: футбольных фанатов призывают воспользоваться шаттл-автобусами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 10 сентября, на стадионе «Астана Арена» в рамках квалификации ЕВРО-2024 состоится матч между сборными Казахстана и Северной Ирландии. В этот день будет усилена работа общественного транспорта до стадиона «Астана Арена», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

Начало футбольного матча – в 19:00.

Также, для удобства болельщиков и с целью минимизации заторов, с 5-ти перехватывающих парковок в 17:30 будут организованы специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом:

- парковка «Столичный цирк»;

- парковка СК «Казахстан»;

- парковка Мечеть «Әзірет Сұлтан»;

- парковка Мечеть «Әбу Насыр Әл-Фараби» (Нұр-Астана);

- парковка Дворец «Жастар».

После окончания игры болельщики футбола также могут уехать на дополнительных городских и пригородных маршрутах: №10, 12, 21, 26, 28, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303, которые будут ожидать на остановках по проспекту Кабанбай батыра.

«Призываем всех автолюбителей на период проведения футбольного матча воспользоваться общественным транспортом. Стоимость проезда 90 тенге. Оплата производится безналичным способом: транспортной картой либо сканированием QR-кода. Также действительны льготные транспортные карты», - отметили в City Transportation Systems.

Как сообщалось, казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин приедет в Астану поддержать сборную Казахстана по футболу.

Ранее сборная Казахстана уступила Финляндии в матче отбора ЕВРО-2024.

