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    00:01, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Матч Казахстан - Северная Ирландия: футбольных фанатов призывают воспользоваться шаттл-автобусами

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    Фото: instagram.com/kff_team
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 10 сентября, на стадионе «Астана Арена» в рамках квалификации ЕВРО-2024 состоится матч между сборными Казахстана и Северной Ирландии. В этот день будет усилена работа общественного транспорта до стадиона «Астана Арена», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

    Начало футбольного матча – в 19:00.

    Также, для удобства болельщиков и с целью минимизации заторов, с 5-ти перехватывающих парковок в 17:30 будут организованы специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом:

    - парковка «Столичный цирк»;

    - парковка СК «Казахстан»;

    - парковка Мечеть «Әзірет Сұлтан»;

    - парковка Мечеть «Әбу Насыр Әл-Фараби» (Нұр-Астана);

    - парковка Дворец «Жастар».

    После окончания игры болельщики футбола также могут уехать на дополнительных городских и пригородных маршрутах: №10, 12, 21, 26, 28, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303, которые будут ожидать на остановках по проспекту Кабанбай батыра.

    «Призываем всех автолюбителей на период проведения футбольного матча воспользоваться общественным транспортом. Стоимость проезда 90 тенге. Оплата производится безналичным способом: транспортной картой либо сканированием QR-кода. Также действительны льготные транспортные карты», - отметили в City Transportation Systems.

    Как сообщалось, казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин приедет в Астану поддержать сборную Казахстана по футболу.

    Ранее сборная Казахстана уступила Финляндии в матче отбора ЕВРО-2024.


    Теги:
    Авто Спорт Футбол Транспорт Астана
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