Матч Иран-США: почему сложно сосредоточиться только на футболе?

АММАН. КАЗИНФОРМ – Во вторник состоится матч между командами Ирана и США в рамках группового этапа на чемпионате мира по футболу в Катаре. Встреча притягивает интерес не только тем, что Иран в случае победы может впервые выйти в плей-офф, но и высоким уровнем политизации матча, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlJazeera.

В последний раз команды обеих стран встречались во время чемпионата мира 1998 года во Франции. Это был первый матч, который они сыграли друг против друга после того, как Тегеран и Вашингтон разорвали отношения после иранской революции 1979 года. К игре было приковано всеобщее внимание, СМИ называли встречу самой политизированной в истории.

Глава американской федерации футбола называл ту встречу «матерью всех игр». Французские власти понимали, что игра не будет обычной, и командировали на стадион в три раза больше полиции, чем обычно. Но их помощь не понадобилась. Все опасения по поводу напряженности на поле рассеялись после того, как иранские игроки вручили своим соперникам букеты белых роз, и обе стороны сделали групповое фото.

Сегодняшняя встреча между принципиальными соперниками также политизируется на фоне напряженности в их взаимоотношениях.

В Иране вот уже более 70 дней продолжаются протестные акции, в которых, по данным ООН, погибло уже более 300 человек.

Неделей ранее протесты поддержала футбольная сборная Ирана отказавшись подпевать национальному гимну перед первым матчем против Англии. Следует отметить, что после этого спортсмены сосредоточились исключительно на футболе, и в матче против Уэльса они уже пели национальный гимн.

За несколько дней до матча США-Иран, Федерация футбола США опубликовала в соцсетях турнирную таблицу, в которой флаг Ирана был изображен без центрального элемента – узора из полумесяцев и меча посередине, выполненного в каллиграфической версии слова «Аллах».

Следует отметить, что данная версия флага пользуется популярностью у сторонников иранских протестов.

Инцидент вызвал резкую критику США со стороны Ирана, а иранская федерация футбола направила в комитет по этике FIFA жалобу с требованием вынести «серьезное предупреждение федерации США» и отстранить американскую сборную на 10 игр.

Федерация футбола США в ответном заявлении сообщила, что решила отказаться от официального флага Ирана в аккаунтах социальных сетей в знак солидарности с «женщинами в Иране, борющимися за основные права человека» после смерти в сентябре 22-летней иранки Махсы Амини, задержанной полицией.

После этого публикации американской федерации в соцсетях были заменены на новые – с действующим флагом Ирана, а главный тренер сборной США Грегг Берхалтер извинился за проявление неуважения к национальному флагу Ирана со стороны Федерации футбола США.

Тем временем высшие официальные лица Ирана продолжают публично обвинять США в том, что они являются главной движущей силой «беспорядков» и «терроризма» в стране, что Вашингтон отрицает.

Тренер иранской команды Карлуш Кейрош в понедельник выразил надежду, что на следующем чемпионате мира будет меньше политики и больше футбола, подчеркнув, что есть лучшие способы использовать спорт как силу во благо, передает Reuters.

«Вы говорите о правах человека, расизме, детях, умирающих в школах в результате стрельбы, мы солидарны со всеми этими причинами. Но здесь наша миссия — дарить улыбки всем людям в течение 90 минут», - заявил Кейрош.

Встреча 3-го тура группового раунда между командами Ирана и США состоится в Ар-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али», начало поединка — в 01:00 по времени Астаны в ночь с 29 на 30 ноября. В параллельном матче встретятся команды Уэльса и Англии. На выход из группы претендуют все коллективы.





Фото:Reuters