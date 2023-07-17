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    Матч финалистов Super bol против сборной QJ league пройдет в Астане

    17 Июля 2023, 21:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 29 июля в Астане на стадионе «Астана Арена» состоится матч финалистов Super bol против сборной QJ league, передает МИА «Казинформ».

    «Начало матча в 20:00, но вас мы приглашаем в 18:30, ведь именно на финальной матч мы организовали match day в лучших традициях футбола», - говорится в сообщении команды Super bol.

    Проект поддерживает Фонд президентских инициатив DARA и Freedom Holding corp.

    Кроме того, будет выступать группа Ирина Кайратовна. Ожидается приезд около 20 скаутов ведущих зарубежных клубов, и суперзвезды мирового футбола. Рефери матча рекордсмен по числу проведенных матчей на чемпионатах мира Равшан Ирматов.

    Как сообщалось, 12 июля «Кайрат-Жастар» обыграл команду Super Bol со счетом 1:0.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Спорт Футбол
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