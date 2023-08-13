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    Матч Елены Рыбакиной на турнире в Монреале перенесен из-за дождя

    13 Августа 2023, 08:23

    МОНРЕАЛЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой (18-е место) в полуфинале турнира в Монреале (Канада), сообщает Sports.kz.

    Данный поединок должен был состояться утром воскресенья в 06:30 по времени Астаны, однако был перенесен из-за дождя на 23:30.

    Напомним, ранее по ходу турнира теннисистка из Казахстана обыграла американок Дженнифер Брэди (584-е место) — 6:7, 7:6, 6:3 — и Слоан Стивенс (38-е место) — 6:3, 6:3 и россиянку Дарью Касаткину (14-е место) — 5:7, 7:5, 7:6.

    Добавим, что призовой фонд турнира в Монреале в этом году составляет 2 788 468 долларов. Победительница соревнований заработает 454 500 долларов, а также получит 900 рейтинговых очков.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Спорт Теннис Рыбакина Елена Канада
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