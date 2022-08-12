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    • Мать всех яблонь - Сиверса произрастает в Жетысуской области

    12 Августа 2022 08:13

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В этом году в области Жетысу ожидаемый валовый сбор яблок составляет около 23 тыс. тонн. В целом площади садов превышают 5200 га, в том числе яблоневые – порядка 3700 га. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Жетысуской области.

    Только в одном крестьянском хозяйстве Ескельдинского района выращивается более 15 различных видов яблок, большая часть из которых отечественные. Есть среди них и знаменитый на весь мир «Алматинский апорт», и «Сенап Алматинский», «Рубин», «Айдарет»,«Рашида», «Золотое превосходное», «Заря Алатау» и многие другие.

    Яблоневым садоводством Владимир Савченко начал заниматься 30 лет назад. Отделившись в 90-е годы от колхоза, получил в качестве пая небольшой заброшенный сад на холме. Сезон упорного труда и старый сад ответил ему благодарностью. Отечественный сорт «Салтанат», отличающийся будто окрашенными пестрыми яблоками, можно сказать стал первым символом успеха. Учился Владимир Алексеевич всему самостоятельно, методом проб и ошибок, участвуя в различных семинарах, беседуя с другими садоводами, читая специальную литературу. Сегодня площади его садов, расположенных в селе Теректы, достигли 38 гектар. В целом за сезон на реализацию уходит 100-120 тонн яблок.

    «Было бы желание. Всего можно добиться. Плюс терпение и труд, тогда все получится. Тем более, что природно-климатические условия в нашем краю благоволят к развитию садоводства, выращиванию яблок. 900-1200 метров над уровнем моря – идеальные условия. Вода у нас самотеком по проложенному каналу и трубам идет с горной речки. Также используем капельное орошение. Только готовым нужно быть к труду. Начинающим садоводам нужно понимать, что сначала будет нелегко. Особенно первые три-четыре года уход необходим усиленный. В этот период мы получили субсидии от государства. Помогло. А отдачу получаешь не меньше, чем через лет пять», - говорит он.

    Больше всего Владимир Алексеевич гордится, что выращиваемые им фрукты экологически чистые.

    «Мы обрабатываем в щадящем режиме сады только 2 раза в год. От парши и плодожорки. А на одном из семинаров нам рассказывали, что необходимо обрабатывать до 15 раз в год! Так это минимум 1 см с яблока нужно срезать и выбросить. А как же тот факт, что в самой яблочной кожуре витаминов не счесть. Так что за этим я слежу постоянно. Знайте, если на месте разреза яблоко быстро потемнело, значит оно хорошее, и витамины все на месте», - говорит садовод.

    Сейчас дело отца продолжают сыновья Владимира Алексеевича, которые уже сами создали свои семьи. Внуки тоже без внимания семейное дело не оставляют. Тем более, что, как и во всем мире, яблоки по-прежнему собирают вручную. На постоянной основе трудятся 5 человек. В сезон число сотрудников вырастает до 20. Все местные сельчане.

    Примерно 20% урожая крестьянское хозяйство экспортируется в Россию, остальное оптом реализуется в Талдыкорган и по городам страны. В основном в садах Владимира Алексеевича выращиваются зимние сорта. Все они хорошо сохраняются до следующего урожая. Есть и фруктохранилище на 75 тонн, оснащенное холодильной установкой итальянского производства. Температура хранения от 0 до +2 градусов. В хранилище яблоки сохраняют свои вкусовые качества вплоть до мая-июня, то есть почти до нового урожая.

    Занимается Владимир Алексеевич и выращиванием зерновых, а также клубники. На данном этапе клубника занимает 3 гектара. На полях установлена система капельного орошения. Выращиваются голландский сорт «Альбион» и турецкий сорт «Чезена».

    «В этом году реализовали 10 тонн клубники. Малоснежная зима свое влияние оказала», - отмечает садовод.

    В целом, в Ескельдинском районе площади садов занимают 600 га, из них яблоневые – 500 га. Свыше 60 хозяйств специализируются на садоводстве, в районе ожидают получить около 2 тыс. тонн урожая, а по области 23 тыс. тонн яблок.

    Таким образом продолжается яблоневая история Жетысу. Этот благодатный край является родиной всех яблок, и здесь до сих пор произрастает мать всех яблонь – яблоня Сиверса.


    Фото: facebook.com/ZhetysuPress
    #Сельское хозяйство #Регионы #Общество #Жетысуская область
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