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    Мат в общественном месте - как доказать свою правоту

    9 Января 2023, 19:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел РК ответили, как человеку доказать свою правоту в случае факта матерного выражения в его адрес в общественном месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что в Казахстане за мат в общественном месте, а также за другие мелкие хулиганства может грозит штраф в размере 69 тысяч тенге или арест до 30 суток.

    В МВД пояснили, что под общественным местом понимается транспорт, улица, магазины или иное общественное место.

    На запрос МИА «Казинформ» в МВД также уточнили, что доказать человеку свою правоту можно через аудио- и видеозапись, а также с помощью свидетелей.

    «В случае, если никто не может подтвердить факт матерного выражения, все равно можно обратиться в полицию для разбирательства», - добавили в ведомстве.

    Полное решение по факту мелкого хулиганства будет приниматься судом.

    Соответствующие изменения вносятся в ряд статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

    В настоящее время за мелкое хулиганство судом налагается штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге) или арест до 15 суток.

    3 января Президентом РК подписаны Закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма», а также поправки по усилению ответственности за экоправонарушения и проявления вандализма.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Борьба с преступностью МВД РК Общество
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