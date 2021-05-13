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    14:42, 13 Май 2021 | GMT +6

    Мать убила ребенка в Алматинской области: ее отправят на принудительное лечение

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Женщину, подозреваемую в убийстве своего малолетнего ребенка в Алматинской области, отправят в специализированный психиатрический стационар для принудительного лечения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по уголовным делам области.

    Судебное разбирательство по уголовному делу, поступившему в суд для применения принудительных мер медицинского характера (пункт 1) части 5 статьи 518 УПК) в отношении С., преданной суду по обвинению в совершении убийства малолетнего ребенка, окончено 12 мая.

    «Согласно заключению эксперта, гр. С. страдает хроническим психическим расстройством в форме «Параноидная шизофрения, шифра F20.0». В период инкриминируемого ей деяния находилась в состоянии психического расстройства в форме параноидной шизофрении и не могла осознавать фактический характер, общественную опасность своего действия и не могла руководить ими. Не может предстать перед следствием и судом и рекомендуется применение принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа», – сообщили в СМУС.

    На основании данного заключения, судом вынесено постановление о прекращении производства по делу, с направлением гр. С. в специализированный психиатрический стационар для принудительного лечения.


    Теги:
    Закон и право Главная Алматинская область Происшествия
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