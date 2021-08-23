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    Мать-одиночку незаконно сняли с очереди на жилье в Петропавловске

    23 Августа 2021, 10:44

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный административный суд Северо-Казахстанской области признал незаконным решение жилищной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы суда, жительница Петропавловска оспорила решение жилищной комиссии об исключении ее из очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда. Женщина встала на очередь по категории «неполная семья». Однако через некоторое время узнала, что с очереди ее сняли. Причиной послужил брак, зарегистрированный после постановки на учет.

    «Суд установил, что истица одна воспитывает двух несовершеннолетних детей, своего жилья не имеет. Брак расторгнут в судебном порядке до принятия решения об исключении из очереди. Данное обстоятельство жилищная комиссия не учла. Согласно Закону РК «О жилищных отношениях», неполные семьи, признанные нуждающимися в жилище и поставленные на учет, не подлежат снятию с учета до получения жилища», - проинформировали в пресс-службе.

    Суд обязал ответчиков - акимат города Петропавловска и отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог - возвратить первоначальное положение в очередности по категории «неполная семья».

    Решение суда не вступило в законную силу.

    Напомним, в городском акимате это не первый подобный случай. В прошлом году госслужащий, будучи в составе жилищной комиссии, незаконно снял с очереди на получение жилья горожанку.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Жилье Судебный процесс
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