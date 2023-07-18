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    Мать и две дочери погибли в ДТП в Атырауской области

    18 Июля 2023, 20:12

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Мать и две дочери погибли в ДТП в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    «Около 15:30 на 123 км трассы Атырау-Индер столкнулись автомобиль Toyota Camry и КамАЗ. В результате ДТП 3 пассажира Toyota погибли, водитель доставлен в больницу. 3 погибших пассажира - мать и дочери в возрасте 1 и 15 лет, жители ЗКО», - говорится в сообщении.

    Начато досудебное расследование.

    Полиция напоминает, что необходимо соблюдать безопасность дорожного движения. В случае осадков соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышая скорость.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Атырауская область ДТП МВД РК
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