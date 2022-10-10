Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Мать и дочь насмерть сбили на пешеходном переходе в Шымкенте

    10 Октября 2022, 13:08

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Водитель сбил насмерть женщину с дочерью на пешеходном переходе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Рolisia.kz.

    «Около 9.35 часов утра 24-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь по улице Тулеметова, совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП 43-летняя женщина и ее 16-летняя дочь скончались на месте происшествия», - сообщил в полиции.

    Факт зарегистрирован по части 4 статьи 345 УК РК.

    Назначены соответствующие экспертизы. Водитель водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.


    Кадры из видео

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ДТП Происшествия Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более тысячи жителей Шымкента вступили в брак через мобильное приложение
    Способ получить электроэнергию из растений нашли ученые Шымкента
    Пожилая женщина погибла при столкновении двух автомобилей в СКО
    Ребенка сбили во дворе ЖК в Алматы: врачи оценили его состояние
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз