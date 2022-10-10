Мать и дочь насмерть сбили на пешеходном переходе в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Водитель сбил насмерть женщину с дочерью на пешеходном переходе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Рolisia.kz.

«Около 9.35 часов утра 24-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь по улице Тулеметова, совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП 43-летняя женщина и ее 16-летняя дочь скончались на месте происшествия», - сообщил в полиции.

Факт зарегистрирован по части 4 статьи 345 УК РК.

Назначены соответствующие экспертизы. Водитель водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

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