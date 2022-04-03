Мастерица из Жанаозена создает вещи из войлока и обучает этому детей

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Преподаватель технологии с 20-летним стажем из Жанаозена Жулдыз Саулебай какое-то время назад решила попробовать себя в новом деле и сейчас мастерски создает авторские вещи из войлока. Женщина имеет множество наград, в том числе от Главы государства, а ее ученики уже штурмуют республиканский пьедестал, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Уверенной, хозяйственной и учтивой Жулдыз выросла благодаря воспитанию матери, которая, помимо прочего, обучила девочку ремеслу валять войлок. Традиции передавать навыки детям до сих существуют во многих казахских семьях.

Отмечено, что искусство валяния войлока складывалось в условиях кочевого образа жизни и во многом определялось характером натурального хозяйства и быта скотоводов-казахов. Сейчас это, возможно, не так актуально, но интерес к вещам, сделанным по старинке, своими руками, не угасает или, может быть, возрождается. Так что не удивительно, что сегодня казахстанцев, занимающихся этим ремеслом, довольно много.

Жулдыз шьет текемет, кожекей, камзолы… В своем ремесле мастерица использует различные орнаменты: торткулак, туйетабан, казмойз, кошкар муйиз…

Вот, к примеру, кошкар муйиз – это когда орнамент нанесен шнуровыми нитями по войлочной основе. А орнамент түйетабан (верблюжий след) означает дальнюю дорогу. Такой орнамент наносили на вьючное седло верблюда, на его покрытие и другие изделия, необходимые каравану. Эта техника очень нравится заказчикам. Впрочем, все изделия, сделанные руками Жулдыз, востребованы.

Ткачество тоже под силу жанаозенской мастерицы. Баскуры, алаша – безворсовые ковры, вытканные в смешанной технике ворсового и безворсового тканья – эти работы украшают многие дома.

Жулдыз Саулебай уже набила руку на этом ремесле и сейчас передает опыт своим ученикам. Они принимают участие в городских, областных и даже республиканских конкурсах, имеют много достижений. Жулдыз Саулебай, кроме них, помогает любому, кто проявит в этом деле заинтересованность.

Национальное искусство она совмещает с преподавательской деятельностью. Преподает технологию в средней школе №15, имеет высшее образование, педагог-исследователь с двадцатилетним стажем. И, надо сказать, что она помогает зарабатывать, как минимум, еще четырем женщинам, которых трудоустроила в свою швейную мастерскую.

В 2017 году Жулдыз приняла участие в конкурсе акима области «Үздігі-2017» в номинации «Пропагандист национальных традиций», награждена нагрудным знаком «Білім саласының үздігі-2019», а еще почетными грамотами акима области и нагрудным знаком президента страны. Это еще не весь список наград.

Жулдыз – счастливая супруга и мать троих детей. У нее тесная связь нее только с мамой, но и со свекровью, с которой женщина оттачивает свое мастерство. Говорит, что поддержка семьи – это главный залог успеха в ее ремесле.

Жулдыз не собирается ограничиваться этими достижениями. Все еще находится в творческом поиске.

«Моя главная задача - развивать этот вид искусства вместе со своими учениками. Современная жизнь требует от женщин быть активными и в семье, и на работе, и в обществе. Мне нравится быть деловой женщиной, одной из тех, кто делится своими знаниями с другими и вносит вклад в развитие своей Родины», - отметила Жулдыз Саулебай.

Как сообщалось, необычные изделия из железа создает мастер из Жанаозена.