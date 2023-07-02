Мастер из Костаная: «В звуках домбры - мелодия души казахского народа»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Каждый год в первое воскресенье июля в Казахстане вот уже который год отмечается национальный День Домбры. Играть, а тем более смастерить такой инструмент - целое искусство. О тонкостях изготовления домбры рассказал в беседе корреспонденту МИА «Казинформ» житель Костанайской области, скульптор, художник и по совместительству мастер по домбрам Муханбеткали Рахалиев.

«Впервые я попробовал смастерить домбру в 1996 году. Получилось две домбры- маленькая и побольше. Конечно, качество хромало. Потом вновь вернулся к этому делу в 1999 году. И это произошло совершенно случайно, когда, проходя мимо мусорных баков, я увидел сломанную домбру. Решил взять, починить, разобраться, как сделано. Конечно, вначале выходило не очень. Все ведь приходит с практикой. И ко мне мастерство пришло именно с ней», - вспоминает М. Рахалиев.

Муханбеткали ага, как оказалось, самоучка, а по образованию - художник.

«Первое образование я получил в художественном училище в Алматы. Позже поступил в «Худграф» Костанайского института, но бросил, когда были сложные времена. Поступал даже на факультет журналистики, проучился там два года. Но тоже бросил в связи с проблемами. В итоге высшее образование я все же получил, под старость лет, как говорится. Поступил в 2015 году в Аркалыкской институт на «Худграф», окончив в 2018 году», - с улыбкой в голосе вспоминает мастер.

С тех пор, начиная с 1999 года, Муханбеткали Рахалиев непрерывно работает над изготовлением домбр. Как признается ремесленник, с возрастом скорость теряется, но это не мешает творить.

Причем, изготавливает мастер домбры не только традиционной каплевидной формы, но и необычных, можно сказать, даже эксклюзивных. Причем на звуке, как заверяет Муханбеткали ага, это никак не отражается.

«На изготовление одной домбры около одной недели уходит. Это если не спеша делать. Но при большом желании можно и пять домбр изготовить за неделю. Самое главное - заготовки сделать, а собрать - не сложно. В Костанайской области мы используем для изготовления инструмента древесину сосны или березы. В основном для корпуса мы используем сосну, в верхней части используем березу», - делится мастер.

Все мастера, как делится Муханбеткали ага, по-разному оценивают стоимость сделанного ими инструмента. Сам Рахалиев продает домбры по доступной цене- 25-30 тысяч тенге.

«В свое время я даже вел счет количеству домбр, которые изготовил. К 2015 году эта цифра достигла 3 тысяч единиц. После - я уже не считал, сбился со счету. Я изготавливал по заказу и қылқобыз, к слову. Было и такое. 10 штук. Тоже учился делать сам, по образцу. Дело это - не простое. Но я никогда не задумывался над этим - сложно или нет. Я просто брал и мастерил. Хоть и впервые. И всегда получается. Это уже, наверное, дар от предков, их наследие. Когда начинаю работать, я уже приблизительно вижу, что и как, и что лучше сделать», - отмечает М. Рахалиев.

Стоит отметить, что помимо изготовления домбр, М. Рахалиев также занимается и скульптурой, карикатурой в местной газете, на что отдал почти 30 лет. Но любимым делом все же остается изготовление домбры. К этому процессу у мастера особое отношение. Ведь и сам инструмент - особый.

«Нельзя недооценивать значимость инструмента домбры для казахского народа. Я считаю, что в домбре - мелодия души нашего народа», - подытожил М. Рахалиев.

Сегодня в Казахстане отмечается национальный День домбры. Он был утвержден в 2018 году Указом Президента. Праздник был утвержден для сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности.