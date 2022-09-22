Массовый выброс китов на мелководье произошел у берегов Тасмании

ХОБАРТ. КАЗИНФОРМ - Около 230 китов оказались на мели у западного побережья Тасмании, всего через несколько дней после того, как 14 кашалотов были обнаружены на острове у юго-восточного побережья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Стая, выбросившаяся на берег Оушен-Бич, по-видимому, является гриндами, и предполагается, что по крайней мере половина из них все еще живы. Об этом заявил в среду департамент природных ресурсов и окружающей среды Тасмании.

В департаменте сообщили, что команда из Программы сохранения морской среды собирает снаряжение для спасения китов и направляется в этот район.

Местный житель сообщил Австралийской радиовещательной корпорации, что киты были видны у входа в гавань Маккуори. Местные власти призвали людей держаться подальше от этих мест.

14 кашалотов были обнаружены в понедельник днем ​​на острове Кинг, входящем в состав штата Тасмания в проливе Басса между Мельбурном и северным побережьем Тасмании.

Киты печально известны массовым выбросом на мелководье по не совсем понятным причинам.

Два года назад около 470 китов были обнаружены на песчаных отмелях у западного побережья Тасмании, что стало самым массовым выбросом на берег за всю историю наблюдений в Австралии.

После недельных усилий 111 из этих китов были спасены, остальные погибли.



