Массовый выброс дельфинов произошел на Атлантическом побережье Франции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экологи связывают массовый выброс с погодными условиями и рыболовством, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.

Несколько десятков туш дельфинов найдены на пляжах Атлантического побережья. На пляжах Иль-де-Ре за последние три дня выбросило не менее пятнадцати китообразных.

«Нас всегда задевают такие вещи, потому что мы любим дельфинов, они являются частью экосистемы. Они важны для нас. Это не изолированный случай, очевидно, что дельфины есть по всему побережью и с каждым годом все больше и больше - очень тревожно, что на побережье появляется так много мертвых животных», - сказал первый заместитель мэра Арс-ан-Ре Этьен Кайо.

Активисты экологической организации Sea Shepherd выложили окровавленные трупы дельфинов перед зданием Европейского парламента в Страсбурге в надежде, что ЕС заставит Францию прекратить неизбирательный метод лова.

Фото: Willy Dabin, Observatoire Pelagis/CNRS/Universite de la Rochelle via AP), apnews.com.



