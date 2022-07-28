Массовый возврат государству неиспользуемых сельхозземель продолжается в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Усилиями Министерства сельского хозяйства РК за 6 месяцев 2022 года было возвращено в пользу государства 904 тыс. га земель неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства. За весь 2021 год было возвращено 430 тыс. га. До конца нынешнего года планируется обеспечить возврат еще 5 млн га неиспользуемых сельхозземель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Рабочая комиссия по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель была сформирована по поручению Главы государства. В данный момент ведется работа по нескольким направлениям параллельно: во всех областях созданы межведомственные группы с привлечением правоохранительных и государственных органов в каждом регионе; принят приказ министра сельского хозяйства, предусматривающий проведение проверок территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами в рамках «массовой угрозы» в отношении 2 584 субъектов на площади 7,45 млн га. Проведена 601 внеплановая проверка в отношении землепользователей на площади 1 млн 517 тыс. га. Еще 57 материалов относительно площади 680,9 тыс. га земель находятся на стадии регистрации в управлениях Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

В 2021 году зарегистрировано 177 внеплановых проверок в отношении землепользователей на площади 210 тыс. га.

Земли, возвращенные в пользу государства далее распределяются местными исполнительными органами (через акиматы) для передачи в непосредственное пользование представителям аграрного сектора.