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    Массовый велопробег прошел в Астане

    20 Августа 2023, 05:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане в честь Дня спорта впервые прошел массовый велопробег среди работников спортивной сферы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Прибывшие на преодоление дистанции в 25 километров спортивные работники с семи утра собрались на кольцевой велодорожке населенного пункта Косшы, который в этом году получил статус города. Вместе со спортивными работниками дистанцию до парка «Зеленый пояс» жилого массива «Уркер», преодолели заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев, заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Бекболат Байжанов, первый призер Олимпиады по таэквондо Арман Чилманов и руководители учреждений, подведомственных городскому управлению спорта, ветераны спорта.

    В церемонии открытия велопробега приняли участие член Совета Ассамблеи народа Казахстана, исполнительный директор ТОО «Астана Орманы» Юсуп Келигов и руководитель городского управления физической культуры и спорта Самат Жылкыбаев, а также другие специалисты и руководители спортивных организаций.

    В ходе мероприятия Самат Жылкыбаев вручил благодарственные письма министра культуры и спорта РК Асхата Оралова, заместителя акима города Есета Байкена, нагрудные знаки «Лучший спортивный работник», «За вклад в развитие спорта» всем, кто трудился в сфере спорта.

    Также руководитель управления поздравил с победой Айару Алтынбек, которая в июне текущего года стала чемпионом мира по шахматам среди детей до 12 лет в г. Батуми, Грузия.

    Казахстанке, благодаря которой развевался наш флаг и звучал гимн, от имени управления подарили велосипед.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Спорт Видео Велоспорт
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