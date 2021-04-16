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    Массовый сев в основных зерносеющих регионах начнется в середине мая – Минсельхоз

    16 Апреля 2021, 09:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день предпосевные и посевные работы уже ведутся в Алматинской, Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областях. В частности, на юге уже засеяно около 220 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, 30 тыс. га овощей, более 11 тыс. га картофеля, 15,4 тыс. га бахчевых культур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

    Для проведения посевной кампании в сельхозформированиях имеется в наличии 141,7 тыс. тракторов, 4,3 тыс. высокопроизводительных посевных комплексов, 73,2 тыс. сеялок, 221,2 тыс. почвообрабатывающих орудий.

    Подготовка техники осуществляется в плановом режиме. К началу массового проведения работ готовность техники составит 100%.

    На весенне-полевые работы 2021 года (февраль-июнь) совместно с Минэнерго утвержден график закрепления областей за НПЗ по поставке 380 тыс. тонн удешевленного дизтоплива.

    На апрель установлена среднерыночная цена с НПЗ – 174 тыс. тенге за тонну или 144 тенге за литр. С учетом расходов операторов, средние цены по республике для СХТП составляют 165 тенге за литр (дешевле на 10% от рыночной).

    По информации акиматов областей на сегодняшний день засыпано 2,4 млн тонн семян, что составляет 100,4% к плану. Также аграриям доставлено 136,2 тыс. тонн минеральных удобрений. Продолжается работа по сбору заявок на предоставление субсидий.

    «Для финансирования фермеров в текущем сезоне предусмотрены специальные программы. К примеру, АО «Аграрная кредитная корпорация» по программе «Кең дала» выделен бюджетный кредит в объеме 70 млрд тенге на проведение весенне-полевых и уборочных работ», - сообщает ведомство.

    Для субъектов АПК ставка вознаграждения составит:

    - при прямом кредитовании под банковскую гарантию – не более 1,5% годовых;

    - для финансирования субъектов АПК кредитными товариществами, региональными инвестиционными центрами со 100-% участием государства, микрофинансовыми организациями – не более 5% годовых;

    - банками второго уровня – не более 5% годовых.

    Также для поддержки малых и средних фермеров Продкорпорация будет осуществлять форвардный закуп сельхозпродукции. Планируемая сумма закупа составляет 45,3 млрд тенге.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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