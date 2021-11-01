19:00, 31 Октябрь 2021 | GMT +6
Массовый перелёт диких гусей наблюдали жители Атырау
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Массовый перелёт диких гусей наблюдали жители одного из микрорайонов Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Дикие гуси пролетали со стороны России по направлению к Каспийскому морю вдоль окраины областного центра в районе аэропорта. Гусей были многие сотни. Они летели и клиньями по несколько десятков, и огромными стаями.
«То, что сейчас на Каспийское море прилетают отдохнуть и подкормиться перед дальнейшей дорогой, ничего необычного нет. Но все -таки видеть такой массовый перелёт над городом - это редкость. По всей видимости, где- то в северных областях России наступили резкие холода. Вот гуси массово и отправились в сторону юга»,- рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» орнитолог Илья Бофонов.
Ранее сообщалось о птичьем рае природного резервата «Акжайык».