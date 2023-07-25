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    Массовый падеж скота в Павлодарской области: названа причина

    25 Июля 2023, 20:18

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Специалисты получили результаты исследования. Во всех образцах анализов скота обнаружены остатки пестицидов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

    14 июля в крестьянском хозяйстве «Асан» Железинского района пали 37 коров. Как сообщали в управлении ветеринарии области, у всего скота были прививки, его заносили в базу по идентификации сельскохозяйственных животных. В ведомстве подозревали отравление – рядом с базой проводили обработку картофельных полей против колорадского жука.

    Для лабораторных исследований отобрали образцы воды, которую пил скот, и почвы возле колодца.

    «Экспертиза показала, что во всех образцах обнаружены остатки пестицидов – препаратов «Дихлорфос», «Диметоат», «Паратионметил», «Хлорпирифос». Это и послужило причиной отравления», – рассказал заместитель руководителя управления ветеринарии Асылтас Тлеубаев.

    Всего в стаде было 157 животных. В КХ «Асан» есть также овцы и лошади.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Павлодарская область Регионы Казахстана Животные Павлодар
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