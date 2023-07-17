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    Массовый падеж скота произошел в Павлодарской области

    17 Июля 2023, 21:00

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Массовый падеж скота выявили на севере Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По информации руководителя управления ветеринарии области Айдара Увалиева, в КХ «Асан» Железинского района пало 37 коров. В этом хозяйстве есть также овцы и лошади.

    По словам специалистов, у всего скота есть прививки, его заносили в базу по идентификации сельскохозяйственных животных. Предварительной причиной падежа считают отравление.

    «Подозреваем травянистое отравление, – сообщил глава ведомства. – Рядом поливные участки, где выращивают картофель, проводят обработку против колорадского жука. Кроме проб травы, с выпасов взяли пробу воды и патологический материал».

    Точный диагноз установит областная ветеринарная лаборатория.

    Погибших животных утилизировали в двух инсинераторах.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Происшествия
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