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    Массовый наезд на людей в Алматы: длительные сроки запросил прокурор для братьев

    12 Февраля 2020, 16:01

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В специализированном межрайонном уголовном суде Алматы прошли прения по делу о массовом наезде на пешеходов по улице Гагарина в августе прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, 26 августа 2019 года около 5 часов утра на улице Гагарина в Бостандыкском районе Алматы водители легковых автомобилей намеренно сбили нескольких мужчин на невысокой скорости.

    По информации полиции, инциденту предшествовал словесный конфликт между двумя компаниями, которые отдыхали в двух увеселительных заведениях, расположенных по соседству.

    Совершившие намеренный наезд на мужчин водители оказались родными братьями.

    Жандоса Аликеева, 1995 года рождения, полиция задержала 27 августа. Второго подозреваемого Динмухамеда Аликеева, 1999 года рождения, задержали 16 сентября. Он скрывался от органов правосудия в пригороде Алматы, на территории Алматинской области.

    «Прошу у суда признать Аликеева Жандоса виновным в совершении правонарушения по статье 293 ч.2 и назначить наказание в виде двух лет шесть месяцев лишения свободы. По статье 99 ч.2 через статью 24 ч. 3 прошу назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы, с отбыванием меры наказания в учреждении максимальной безопасности», - зачитал прокурор.

    Для Динмухаммеда Аликеева гособвинитель запросил 15 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности.

    Ранее в суде двое пострадавших сообщили, что не имеют к подсудимым никаких претензий.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Суды Судебный процесс
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