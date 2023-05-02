Массовый мор рыб произошел в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – О массовой гибели рыб на озере Жартас, находящимся в Каркаралинском районе Карагандинской области, сообщили местные рыбаки. На место выехали специалисты департамента экологии рыбнадзора Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях появились видео и фото массового мора рыб на озере Жартас в Каркаралинском районе. На место выехали специалисты Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства, Научно-производственного центра рыбного хозяйства, управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области, управления ветеринарии Карагандинской области, департамента экологии по Карагандинской области.

«1 мая 2023 года по приезде на место комиссией установлен факт гибели частиковых видов рыб, общим весом 32 кг (сазан - 27 кг, окунь - 5 кг). Департаментом экологии по Карагандинской области были взяты пробы воды. Совместно с управлением ветеринарии Карагандинской области и управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области организованы работы по сбору погибшей рыбы с последующей утилизацией с соблюдением санитарных норм. Предполагаемой причиной гибели рыб является недостаток растворенного в воде кислорода», - сообщили в инспекции.

Озеро Жартас находится в Каркаралинском районе в 300 километрах от Караганды. Как стало известно, водоем несколько лет назад был закреплен за КХ «Әсел» для ведения озерно-товарного рыбоводного хозяйства. В озере размером больше 200 гектаров водятся окунь, сазан, карась.



