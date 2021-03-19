+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 419.17 EUR 500.57
RUB 5.69 CNY 64.5
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Массовых мероприятий к Наурызу в Нур-Султане не будет

19 Марта 2021 13:13
Поделиться:
Массовых мероприятий к Наурызу в Нур-Султане не будет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно эпидобстановке Нур-Султан находится в «красной» зоне. В этой связи традиционных массовых гуляний на Наурыз не будет, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Новости по теме
Число желающих работать с приложением Ashyq среди субъектов предпринимательства столицы растет
Казахстан ведет переговоры о дополнительных поставках с производителями вакцины «Спутник V» Более одного миллиона казахстанцев планируют вакцинировать в апреле Проект Ashyq: когда разрешат пользоваться приложением в кинотеатрах и ресторанах

Угроза заболевания еще высока, о чем говорит то, что с 10 марта Нур-Султан находится в «красной зоне» по эпидобстановке. При таких обстоятельствах устраивать массовые мероприятия, концерты и представления – значит, подвергать опасности здоровье и жизни горожан.

Для создания праздничной атмосферы на открытом воздухе в городе будут организованы общественные пространства: красочные фотозоны и декорации, которыми город украшали в предыдущие годы. Так, можно будет увидеть юрты и зелёные ковры, олицетворяющие цветущие луга. К слову, на обустройство этих зон из бюджета средств не выделялось.

Стоит отметить, что в дни празднования Наурыза сотрудники полиции и акимата будут вести круглосуточное дежурство. Они будут следить за общей обстановкой в городе во избежание массового скопления людей.

Напомним, в этом году празднование Наурыз мейрамы в столице будет сопровождаться множеством благотворительных акций под эгидой марафона «Добрых дел». Неравнодушных жителей города призывают по возможности оказывать помощь нуждающимся: купить продукты, убрать снег во дворах, сходить за лекарствами. При этом необходимо соблюдать строгие санитарные нормы.

Кроме того, для интересного времяпровождения в выходные учреждения культуры города подготовили немало онлайн-мероприятий, которые будут проводиться в прямом эфире по телевидению и в соцсетях. В том числе – концерты, выставки, театрализованные представления, историко-познавательные лекции и конференции.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Наурыз   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив