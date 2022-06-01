Массовые расстрелы произошли во время празднования Дня памяти в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На фоне призывов к контролю над огнестрельным оружием после резни в штате Техас, в выходные в США зафиксировано 14 массовых расстрелов с большим количеством жертв, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на американские СМИ.

В период национального американского праздника День памяти с 28 по 30 мая в 12 штатах США в результате перестрелок погибли 9 человек и 73 получили ранения.

Как отмечают издания NBC, USA Today и The Hill, эту статистику пополнила бессмысленная стрельба 31 мая после церемонии окончания средней школы в Новом Орлеане в штате Луизиана, там погибла женщина и ранены 2 мужчин, причиной стала ссора двух женщин на парковке.

С начала 2022 года в 34 штатах Америки, включая Вашингтон, округ Колумбия, было совершено 230 массовых расстрелов.





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