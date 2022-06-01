Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Массовые расстрелы произошли во время празднования Дня памяти в США

    1 Июня 2022, 13:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На фоне призывов к контролю над огнестрельным оружием после резни в штате Техас, в выходные в США зафиксировано 14 массовых расстрелов с большим количеством жертв, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на американские СМИ.

    В период национального американского праздника День памяти с 28 по 30 мая в 12 штатах США в результате перестрелок погибли 9 человек и 73 получили ранения.

    Как отмечают издания NBC, USA Today и The Hill, эту статистику пополнила бессмысленная стрельба 31 мая после церемонии окончания средней школы в Новом Орлеане в штате Луизиана, там погибла женщина и ранены 2 мужчин, причиной стала ссора двух женщин на парковке.

    С начала 2022 года в 34 штатах Америки, включая Вашингтон, округ Колумбия, было совершено 230 массовых расстрелов.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Происшествия США Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай