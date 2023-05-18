Массовые проверки работодателей на наличие договоров страхования работников от несчастных случаев – фейк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что с 22 мая т.г. начнутся проверки работодателей на предмет регистрации на портале Enbek.kz трудовых договоров и наличия договоров страхования работников от несчастных случаев, является недостоверной. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и социальной защиты населения РК.

«При этом в соответствии со ст. 23 п. 2 пп. 15 Трудового кодекса РК работодатель обязан застраховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. На сегодняшний день подобные договоры заключены только 32,5% от общего числа юридических лиц. В соответствии со ст. 230 Кодекса РК об административных правонарушениях незаключение договора обязательного страхования влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 160 МРП (552 тыс. тенге), на субъектов среднего предпринимательства – 400 МПР (1 млн 380 тыс. тенге), на субъектов крупного предпринимательства – 1000 МРП (3 млн 450 тыс. тенге)», - сообщили в Минтруда.

Как пояснили в ведомстве, в целях защиты трудовых прав граждан 2 мая т.г. внесены изменения в совместный приказ министров здравоохранения и социального развития и национальной экономики «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением трудового законодательства РК». В соответствии с изменениями формирование перечня работодателей, подлежащих профилактической проверке, будет осуществляться в автоматическом режиме на основе данных, полученных из информационных систем госорганов. Внедрение автоматизации позволяет определить именно недобросовестных работодателей, имеющих нарушения. При этом работодатели, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством, не будут подвергаться проверке.

В соответствии с действующим законодательством в рамках профилактического контроля при первичном выявлении нарушения работодателем ст. 23 п. 2 пп. 15 Трудового кодекса РК государственными инспекторами труда будет сделано предупреждение и выдано соответствующее предписание на его устранение, при повторном выявлении – будет наложен административный штраф.

Кроме того, в соответствии со ст.23 п.2 пп 27 Трудового кодекса РК работодатель обязан размещать информацию о заключении и прекращении с работником трудового договора, вносимых в него изменениях и (или) дополнениях в единую систему учета трудовых договоров в порядке, определенном уполномоченным государственным органом по труду (через hr.enbek.kz).



