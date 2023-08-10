Массовые протесты в мире: что требуют люди от властей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С каждым годом количество протестов против власти в разных странах мира растет. В Европе, например, по данным на 1 февраля 2023 года количество демонстрантов достигло 4,1 млн человек, что в 12 раз больше, чем в январе 2022 года. С чем связано недовольство людей, мы предлагаем рассмотреть на примере самых массовых протестов этого года, в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Самые продолжительные протесты против судебной реформы в Израиле

С января 2023 года люди в государстве Израиль протестовали против судебной реформы, которая была представлена новым правительством, избранным в конце 2022 года. Правительство правящей партии «Ликуд» во главе с Премьер-министром Биньямином Нетаньяху представили реформу через 6 дней после принесения присяги. Суть реформы заключалась в лишении полномочий Верховного суда отменять решения правительства. По мнению правительства Верховный суд узурпировал власть, однако большинство израильтян (66% согласно опросам) считают, что новая судебная реформа подрывает демократию, лишая власть нужного сдерживающего фактора в лице Верховного суда.