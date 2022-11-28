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    Массовые протесты против антиковидных мер прошли в Пекине

    28 Ноября 2022, 10:01

    ГОНКОНГ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере несколько сотен человек приняли в воскресенье участие в стихийных массовых акциях протеста в районе Чаоян в Пекине. Их участники требуют от властей ослабить антиковидные меры в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Люди начали собираться в районе набережной реки Лянмахэ поздно вечером: они несли в руках белые листы бумаги формата А4, которые стали символом акций неповиновения студентов в разных городах Китая, а некоторые шли с зажженными свечами. Собравшиеся выкрикивали лозунги против проводимой правительством страны политики «нулевой терпимости к COVID-19». Участники акций протеста требовали отменить обязательный карантин и массовые ПЦР-тестирования.

    Большая часть собравшихся были студентами и другими представителями молодежи. Они пели национальный гимн страны - «Марш добровольцев». Кроме того, они кричали «Бэйцзин цзяю» («Пекин, давай») и другие лозунги.

    Они прошли маршем по улице Синьюаньнаньлу. На некоторых листах бумаги было написано «В честь памяти соотечественников, погибших в Урумчи 24 ноября».

    Прибывшая на место полиция попыталась заблокировать подходы к набережной, а затем перекрыла часть улиц на пути протестующих.

    Одной из причин массовых акций протеста послужил произошедший в четверг пожар в жилой многоэтажке в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Трагедия унесла жизни десяти человек и еще девять получили ранения. Жильцы этого здания были помещены на карантин из-за вспышки COVID-19.

    В социальных сетях циркулирует неподтвержденная информация, что большое число жертв обусловлено тем, что из-за введенного локдауна люди не смогли быстро покинуть свои квартиры, а пожарные и специальная техника долго добирались до места ЧП из-за заблокированных дорог. Власти опровергают эту информацию.

    На выходных серия стихийных протестных акций прошла в кампусах Университета Цинхуа в Пекине и Пекинского университета, а также в Коммуникационном университете Китая в Нанкине (провинция Цзянсу, Восточный Китай). Подобные акции прошли также в Чунцине, Ухане и других городах.

    Аналогичная акция в память о жертвах пожара в Урумчи прошла на одноименной улице в центре Шанхая между улицами Фусин и Уюань. Полиция поставила там оцепление и не пропускала автотранспорт.


    Фото: ТАСС
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