Массовые мероприятия ограничены во Франции из-за коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Франция запретила все мероприятия в закрытых помещениях с участием более пяти тыс. человек в надежде замедлить распространение коронавируса COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на France24.

Министр здравоохранения страны Оливье Веран объявил о запрете крупных мероприятий в ограниченном пространстве после специального заседания правительства в субботу.

По всей стране «все собрания более пяти тыс. человек в ограниченном пространстве будут отменены», - сказал министр здравоохранения.

То же самое касается событий «на открытом воздухе, где люди могут встретиться с другими людьми из районов, где вирус возможно распространяется».

Порекомендовав, чтобы люди избегали рукопожатий, министр сказал, что им следует также сократить приветственные поцелуи в щеки, являющиеся частью французской культуры на протяжении многих веков.

В связи с запретом на проведение массовых мероприятий крупная четырехдневная выставка недвижимости в Каннах перенесена с марта на июнь.

Помимо этого, запланированный на воскресенье парижский полумарафон не состоится, хотя футбольные матчи Первой лиги пройдут по расписанию.

«Эти меры носят временный характер, и нам, несомненно, придется со временем их менять», - продолжил Оливье Веран. - Это ограничительные меры, и мы надеемся, что они продлятся в течение некоторого времени, поскольку позволят нам сдержать распространение вируса».

По его словам, публичные собрания полностью запрещены в департаменте Уаза к северу от Парижа, в котором отмечается множество случаев заболевания, и в городе в Альпах, где также зафиксировано распространение коронавируса.

Люди могут «делать покупки», но должны избегать «путешествий без необходимости» и «работать из дома, если это возможно», продолжил Веран.

Оливье Веран сказал, что во Франции было зарегистрировано 16 новых случаев коронавируса, в результате чего с конца января заболели 73 человека. Два человека умерли - 60-летний учитель французского и 80-летний китайский турист.

В Европе наиболее тревожная ситуация складывается в Италии, где жертвами COVID-2019 стали 17 человек.