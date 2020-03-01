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    Массовые мероприятия ограничены во Франции из-за коронавируса

    1 Марта 2020, 00:20

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Франция запретила все мероприятия в закрытых помещениях с участием более пяти тыс. человек в надежде замедлить распространение коронавируса COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на France24.

    Министр здравоохранения страны Оливье Веран объявил о запрете крупных мероприятий в ограниченном пространстве после специального заседания правительства в субботу.

    По всей стране «все собрания более пяти тыс. человек в ограниченном пространстве будут отменены», - сказал министр здравоохранения.

    То же самое касается событий «на открытом воздухе, где люди могут встретиться с другими людьми из районов, где вирус возможно распространяется».

    Порекомендовав, чтобы люди избегали рукопожатий, министр сказал, что им следует также сократить приветственные поцелуи в щеки, являющиеся частью французской культуры на протяжении многих веков.

    В связи с запретом на проведение массовых мероприятий крупная четырехдневная выставка недвижимости в Каннах перенесена с марта на июнь.

    Помимо этого, запланированный на воскресенье парижский полумарафон не состоится, хотя футбольные матчи Первой лиги пройдут по расписанию.

    «Эти меры носят временный характер, и нам, несомненно, придется со временем их менять», - продолжил Оливье Веран. - Это ограничительные меры, и мы надеемся, что они продлятся в течение некоторого времени, поскольку позволят нам сдержать распространение вируса».

    По его словам, публичные собрания полностью запрещены в департаменте Уаза к северу от Парижа, в котором отмечается множество случаев заболевания, и в городе в Альпах, где также зафиксировано распространение коронавируса.

    Люди могут «делать покупки», но должны избегать «путешествий без необходимости» и «работать из дома, если это возможно», продолжил Веран.

    Оливье Веран сказал, что во Франции было зарегистрировано 16 новых случаев коронавируса, в результате чего с конца января заболели 73 человека. Два человека умерли - 60-летний учитель французского и 80-летний китайский турист.

    Коронавирус постепенно захватывает Европу: о первых случаях заражения сообщили ранее в Австрии и Хорватии, Норвегии, Румынии, Финляндии, Нидерландах, Дании, Эстонии. Новые случаи заражения коронавирусом COVID-2019 выявлены в Германии.

    В Европе наиболее тревожная ситуация складывается в Италии, где жертвами COVID-2019 стали 17 человек.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Происшествия Безопасность Франция Пневмония в Китае
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