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    Массовую переправу сайгаков через реку засняли на видео на западе Казахстана

    5 Июня 2022, 21:25

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На видео, которое распространяется в социальных сетях, попала массовая переправа сайгаков через реку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пишут пользователи социальных сетей, видео снято егерем Тургайского резервата на реке Тургай в Иргизском районе Актюбинской области.

    «Численность популяции сайгаков в 2022 году составила 1 318 000 особей. Прирост 56% по сравнению с 2021 годом (842 тыс.)», – сообщал ранее экоактивист Сакен Дилдахмет на своей странице в Facebook.
    По его данным, численность уральской популяции сайгаков в этом году достигла 801 000 особей, устюртской – 28 000 и бетпакдалинской – 489 000.
    Экоактивист проинформировал, что с 1 июля 2022 года начнет свою работу Бокейординский государственный природный резерват по охране сайгаков.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Актюбинская область Экология Видео Животные
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