Массовую очистку арычных сетей начали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Для беспрепятственного пропуска талых и ливневых вод при наступлении потепления подрядными предприятиями акиматов районов Алматы организована массовая очистка арычных сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 6 февраля очищено от снега, наледи, ила и мусора 626 км из 1 329 км запланированных. Ежедневно задействовано 82 единицы техники и 299 рабочих. Работы будут завершены 25-28 февраля. Всего по территории города пролегает 1 525 км арычных сетей.

«Как известно, основным фактором подтоплений по Алматы является то, что арычная сеть не справляется с потоком дождевых и талых вод, а коллекторно-дренажная система практически отсутствует. Также отсутствуют ливневые сети, коллекторы и арыки забиты и засыпаны мусором, не соединены с канализацией», - сообщили в пресс-службе акимата.

Акиматом также был проведен анализ участков постоянных подтоплений при осадках. Всего выявлены 102 зоны, 56 участков из которых наиболее подвержены подтоплению и требовали незамедлительного проведения аварийно-восстановительных работ.

«Для решения вопросов по ликвидации подтоплений на 56 участках, возникла необходимость в восстановлении 12 коллекторов и 4 каналов (реконструкция и строительство). Итого по городу в рамках аварийно-восстановительных работ в 2022 году были начаты работы на 72 участках. Из них на сегодняшний день завершены работы на 63 участках (89 %).

В рамках данных работ восстановлено 12 водоотводных коллекторов протяженностью 18,7 км, построено восемь и восстановлено два канала общей протяженностью 11,2 км, проведена реконструкция и строительство 7 км арычных сетей, реконструировано 15 трубчатых переходов, проведено берегоукрепление русел рек на 1,4 км. Работы выполнены на 89 %. По итогам работ в осенний период 2022 года на данных участках подтоплений не зафиксировано», - добавили в ведомстве.



