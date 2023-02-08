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    Массовую очистку арычных сетей начали в Алматы

    8 Февраля 2023, 05:27

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Для беспрепятственного пропуска талых и ливневых вод при наступлении потепления подрядными предприятиями акиматов районов Алматы организована массовая очистка арычных сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По состоянию на 6 февраля очищено от снега, наледи, ила и мусора 626 км из 1 329 км запланированных. Ежедневно задействовано 82 единицы техники и 299 рабочих. Работы будут завершены 25-28 февраля. Всего по территории города пролегает 1 525 км арычных сетей.

    «Как известно, основным фактором подтоплений по Алматы является то, что арычная сеть не справляется с потоком дождевых и талых вод, а коллекторно-дренажная система практически отсутствует. Также отсутствуют ливневые сети, коллекторы и арыки забиты и засыпаны мусором, не соединены с канализацией», - сообщили в пресс-службе акимата.

    Акиматом также был проведен анализ участков постоянных подтоплений при осадках. Всего выявлены 102 зоны, 56 участков из которых наиболее подвержены подтоплению и требовали незамедлительного проведения аварийно-восстановительных работ.

    «Для решения вопросов по ликвидации подтоплений на 56 участках, возникла необходимость в восстановлении 12 коллекторов и 4 каналов (реконструкция и строительство). Итого по городу в рамках аварийно-восстановительных работ в 2022 году были начаты работы на 72 участках. Из них на сегодняшний день завершены работы на 63 участках (89 %).

    В рамках данных работ восстановлено 12 водоотводных коллекторов протяженностью 18,7 км, построено восемь и восстановлено два канала общей протяженностью 11,2 км, проведена реконструкция и строительство 7 км арычных сетей, реконструировано 15 трубчатых переходов, проведено берегоукрепление русел рек на 1,4 км. Работы выполнены на 89 %. По итогам работ в осенний период 2022 года на данных участках подтоплений не зафиксировано», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат
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