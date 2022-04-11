Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Массовую гибель рыб зафиксировали в ВКО

    11 Апреля 2022, 11:36

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Мертвую рыбу обнаружили в пруду в районе Глубокое Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Зайсан-Иртышской межобластной бассейновой инспекции Комитета рыбного хозяйства, массовая гибель рыб зафиксирована в водоеме, расположенном в селе Ушанов.

    «Площадь пруда составляет 1,8 гектара. На место происшествия сразу же выехали специалисты инспекции и провели мониторинг. Инспекторы собрали 40 килограммов мертвого карася. Также были взяты пробы рыбы и воды для проведения исследовательских работ», - говорится в сообщении.

    Экологи сделали замеры показателей кислорода и температуры. В соответствии с санитарными нормами тушки рыб утилизировали.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Экология Регионы Общество Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Лесной пожар произошел в горах ВКО
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    3 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане