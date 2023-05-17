Массовую драку устроила молодежь на Арбате в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Массовая драка произошла ночью на Арбате в Алматы, видео инцидента распространяется в Сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции города сообщили, что на драку между молодыми людьми отреагировали сотрудники полиции, несшие службы в составе стационарного модульного поста.

«Участники инцидента для разбирательства были доставлены в Управление полиции Алмалинского района. Установлено, что участники конфликта между собой знакомы и уточнили, что претензий друг к другу они не имеют», - отметили в пресс-службе ДП Алматы.

Ранее в Сети также распространялось видео массовой драки молодежи в центре Алматы.



