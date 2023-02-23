Массовой отмены бронирования туров в Турцию не наблюдается – посол

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как после землетрясений будет организован туристический сезон в Турции, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол этой страны в Казахстане Уфук Экиджи, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Согласно озвученным на брифинге данным, до пандемии коронавируса 400-450 тысяч граждан Казахстана посетили Турцию. После пандемии это количество увеличилось до 700 тысяч человек.

«Турция принимает порядка 40 миллионов туристов. После пандемии пошел рост до 45 миллионов. Обслужить такое количество гостей - большая задача и гостиничная сеть Турции отвечает всем этим требованиям», - сказал Уфук Экиджи.

Дипломат отметил, что в основном туристы предпочитают побережный отдых и исторические места. Некоторые исторические места пострадали в ходе землетрясения. В связи с этим будут вестись работы по их восстановлению.

«Будут проведены все меры, чтобы принять гостей. Анталья, Алания находятся в 600 километрах от зоны землетрясения. Пока нет информации о массовой отмене бронирования для туристов. Среди моих знакомых иностранных граждан есть много тех, кто желает посетить Турцию с туристической целью», - заявил Уфук Экиджи.



