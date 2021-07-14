Массового потока беженцев из Афганистана опасаются в ООН

НЬЮ-ЙОРКЮ КАЗИНФОРМ - В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) предупредили о надвигающемся гуманитарном кризисе в Афганистане, где эскалация конфликта оборачивается разного рода потрясениями и массовыми перемещениями гражданского населения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Только с января 2021 года свои дома были вынуждены покинуть примерно 270 тысяч афганцев. К настоящему времени общее число внутренних беженцев в стране превысило 3,5 миллиона. В последние недели в Афганистане наблюдается ухудшение ситуации с безопасностью и у многих семей нет другого выбора нежели бежать в поисках безопасности.

Перемещенные гражданские лица сообщают УВКБ и его партнерским организациям о вооруженных столкновениях, о случаях вымогательств со стороны негосударственных вооруженных групп и о самодельных взрывных устройствах на основных дорогах. В районах, где идут бои, перестали работать службы социальной помощи и люди теряют рабочие места.

По данным Миссии ООН по содействию Афганистану, число жертв среди гражданского населения в первом квартале этого года увеличилось по сравнению с 2020 годом на 29 процентов. Среди них все больше женщин и детей.

Те, кому пришлось внезапно бежать, остро нуждаются в поддержке. УВКБ и его партнеры в рамках скоординированных мер предоставляют перемещенным афганцам убежище и денежную помощь, снабжают их продовольствием, водой, а также оказывают им медицинские услуги.

Затяжной конфликт, рост числа перемещенных лиц, COVID-19, частые стихийные бедствия, включая засуху, усугубляющаяся нищета привели к тому, что терпение афганского народа оказалось на пределе. Около 65 процентов афганцев – как в Афганистане, так и за его пределами – составляют дети и молодежь.

В ООН предупредили, что, если не остановить нынешнюю вспышку насилия, то это приведет к дальнейшим перемещениям внутри страны, а также росту беженцев в соседние страны и за их пределы.

Около 90 процентов всех афганских беженцев – более двух миллионов –принимают Иран и Пакистан. Обе страны обеспечивают беженцев защитой, медицинской помощью и услугами в сфере образования.

В УВКБ приветствовали гостеприимство и инклюзивную политику, которую эти страны проводят в течение десятилетий по отношению ко многим поколениям афганцев, но призвали не воспринимать это как их обязанность. Сегодня Иран и Пакистан сами сталкиваются с серьезными социально-экономическими проблемами.

В УВКБ приветствовали приверженность этих правительств обеспечению доступа к убежищу на фоне нынешних глобальных проблем в сфере здравоохранения и социально-экономических проблем, связанных с COVID-19. Мы готовы оказать гуманитарную поддержку всем принимающим странам в случае, если поток беженцев усилится», – говорится в заявлении УВКБ.

Его авторы настоятельно призвали международное сообщество наращивать поддержку правительству и народу Афганистана и его соседям.

Ощущается огромный дефицит гуманитарных ресурсов. Финансовый призыв УВКБ в связи с ситуацией в Афганистане, включая операции по оказанию помощи афганским беженцам в Пакистане и Иране, все еще серьезно недофинансирован. Доноры выделили лишь 43 процента необходимой общей суммы – 337 миллионов долларов США.



