Массового омовения и прорубей на Крещение не будет в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Освящение воды в храмах Павлодарской обалсти состоится. Запрет массовых омовений вызван введением карантинных мер из-за роста числа болеющих КВИ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Никаких в этом году прорубей, проведения массовых обрядов омовения не будет совершаться. Это нужно довести нам до наших граждан, - сказал на брифинге в Павлодарской региональной службе коммуникаций руководитель управления по делам религий Павлодарской области Даулет Закарьянов. - Я думаю, большинство, по крайней мере, все верующие воспримут это с пониманием в условиях резкого уровня заболеваемости по нашему региону».

По его словам, в этом году с учётом принятого 15 января постановления главного государственного санитарного врача Павлодарской области «Об ограничительных карантинных мерах на территории Павлодарской области» регион входит в жёсткий режим. Запрещается проведение коллективных мероприятий: жума-намаза, религиозных обрядов и другого – на объектах религиозных объединений, в том числе связанных с Крещением Господним, в данном случае с массовым участием граждан в религиозном ритуале омовения в купелях. По этой причине в 2022 году омовения в купелях проводиться не будет.

Управление по делам религий обговаривало этот вопрос с представителями Павлодарской и Экибастузской епархии Русской православной церкви разрешение на проведение забора освящённой воды, проведение процесса освящения и возможность верующим там набрать себе воды для того, чтобы использовать её в личных целях.

«Богослужения праздничные будут проводиться в храмах с ограниченным количеством людей. Освящение воды к окончанию литургии будет совершаться, как обычно, 18-го числа в Крещенский Сочельник, завтра, и в самый день праздника Крещения Господня - 19 января как внутри храма, так и на улице, для людей», - отметил секретарь епархиального управления Павлодарской и Экибастузской епархии Русской православной церкви протоиерей Алексей Степанов.

Вокруг православных храмов Павлодарской области будут установлены, как обычно, баки для крещенской воды. Там священник будет совершать обряд освящения воды, после чего все желающие могут прийти и на улице набрать эту святыню.

«В целях недопущения людей на водоёмах департаментом по ЧС Павлодарской области, его территориальными подразделениями в районах будет принято участие в рейдах. Мы готовы к таким сценариям, что, возможно, люди пойдут всё-таки и, что уж тут таить, в состоянии алкогольного опьянения», - подчеркнул заместитель начальника ДЧС Павлодарской области Мейрамбек Батыркулов.

По словам М. Батыркулова, спасатели благодаря своей практике к этим случаям тоже готовы и будут проводить с людьми беседы, патрулировать совместно с представителями акиматов, полицейской службы места возможного несанкционированного массового омовения. По Павлодарской области у спасателей в готовности будут к патрулированию 90 человек личного состава и 25 единиц техники. Готов и центр медицины катастроф.

«В местах забора воды мы также будем дежурить: кареты скорой медицинской помощи у нас занимаются оказанием первой доврачебной помощи», - добавил спикер.



