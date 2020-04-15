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    Массовое заражение медработников коронавирусом в Алматы: уволен главврач ЦГКБ

    15 Апреля 2020, 00:22

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный врач Центральной городской клинической больницы Алматы Алмаз Джувашев освобожден от занимаемой должности. Информацию подтвердили в управлении общественного здоровья города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, в данной клинической больнице медики массово заразились коронавирусом.

    Некоторые из них были помещены в карантин в санаторий «Коктем». Они просили министра здравоохранения обратить внимание на данную ситуацию.

    Недавно стало известно, что причины массового заражения врачей Центральной городской клинической больницы Алматы коронавирусом расследует заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (КККБТУ) Нурхан Садвакасов.


    Фото: facebook.com/almaty.cgkb/?fref=hovercard

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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