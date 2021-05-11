Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Массовое производство собственной вакцины «Ков Иран Баракат» началось в Иране

    11 Мая 2021, 19:45

    ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИНФОРМ - Во вторник в иранской провинции Алборз стартовало массовое производство отечественной вакциной от COVID-19 «Ков Иран Баракат». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

    «На первом этапе, серийное производство вакцины «Ков Иран Баракат« составляет 10 млн. доз до середины июня», - сказал губернатор провинции Алборз Азизолла Шахбази на церемонии открытия первой линии серейного производства «Ков Иран Баракат» на фармацевтическом заводе «Штаб-квартиры для исполнения распоряжений имама».

    Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 2 673 219. число летальных исходов — 75 261. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 2 127 192 случая выздоровления среди заразившихся.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Иран Коронавирус в мире Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    636 случаев кори зарегистрировано в Алматы
    Маулен Ашимбаев встретился с послом Ирана в Казахстане
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге