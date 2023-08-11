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    Массовое отравление студентов в Рудном: осуждена арендовавшая столовую предпринимательница

    11 Августа 2023, 12:35

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Предпринимательница, арендовавшая столовую в рудненском колледже, где произошло массовое отравление студентов, приговорена к 2 годам ограничения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Костанайскую областную прокуратуру.

    20 апреля прошлого года в Рудненском горно-технологическом колледже произошло пищевое отравление 14 студентов.

    «По данному факту под надзором прокуратуры проведено досудебное расследование, в ходе которого установлено, что руководитель ТОО «S-Salta» Шугубаева С.А., игнорируя принятые обязательства, допустила нарушение санитарных норм, что привело к массовому отравлению. Кроме того, выявлена причастность руководителя ТОО «S-Salta» к незаконному использованию заведомо подложных документов, а именно личных медицинских книжек о прохождении медицинского обследования»,- сообщили в ведомстве.

    Прокуратурой города Рудный по завершению расследования уголовное дело было направлено в суд и поддержано государственное обвинение.

    «7 августа 2023 года приговором суда Шугубаева С.А. признана виновной в использовании подложных документов и нарушении санитарных правил и была приговорена к 2 годам ограничения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года»,- отметили в прокуратуре.

    Приговор в законную силу не вступил.

    Ранее сообщалось, что более 70 студентов Рудненского горно-технологического колледжа отравились в местной столовой. Пострадавшие обратились в медучреждения города с жалобами на тошноту и рвоту.

    Позже была начата проверка работы столовой колледжа из-за отравления студентов.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Суды Прокуратура
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