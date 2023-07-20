Массовое отравление собак расследуют в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Массовое отравление собак произошло в одном из приютов в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Зоозащитницы сообщили, что восемь собак умерли в мучениях и судорогах, бились в конвульсиях. Они опубликовали видео в соцсетях и требуют наказать виновных.

«Произошло отравление собак. Восемь собак умерли в мучениях и судорогах, бились в конвульсиях. Вызвали сразу же участкового. Вызов зафиксирован в полиции. Мы боимся за жизни остальных собак», - написала в посте защитница.

Она добавила, что у всех собак есть кураторы. Они имеют свои личные паспорта и чипы.

В департаменте полиции Алматинской области ответили, что владелица собак обратилась с соответствующим заявлением в полицию Талгарского района.

«По факту начато расследование, предусмотренное статьей 316 части 3 УК РК. Инициированы оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к уголовному правонарушению. Трупы животных направлены на экспертизу», - прокомментировали в пресс-службе ДП региона.