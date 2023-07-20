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    Массовое отравление собак расследуют в Алматинской области

    20 Июля 2023, 13:40

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Массовое отравление собак произошло в одном из приютов в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Зоозащитницы сообщили, что восемь собак умерли в мучениях и судорогах, бились в конвульсиях. Они опубликовали видео в соцсетях и требуют наказать виновных.

    «Произошло отравление собак. Восемь собак умерли в мучениях и судорогах, бились в конвульсиях. Вызвали сразу же участкового. Вызов зафиксирован в полиции. Мы боимся за жизни остальных собак», - написала в посте защитница.

    Она добавила, что у всех собак есть кураторы. Они имеют свои личные паспорта и чипы.

    В департаменте полиции Алматинской области ответили, что владелица собак обратилась с соответствующим заявлением в полицию Талгарского района.

    «По факту начато расследование, предусмотренное статьей 316 части 3 УК РК. Инициированы оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к уголовному правонарушению. Трупы животных направлены на экспертизу», - прокомментировали в пресс-службе ДП региона.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Животные Соцсети полиция
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