Массовое отравление произошло в Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - В полицию города Кентау поступило сообщение из отдела санитарно-эпидемиологического контроля о массовом отравлении жителей продуктами питания в одном из городских кафе и поступлении их в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст.304 УК РК «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов». Стражами порядка проводится всесторонняя проверка и опрос сотрудников кафе и очевидцев происшествия.

Сотрудниками лаборатории Управления санитарно-эпидемиологического контроля проводится экспертиза. Все блюда кафе изъяты и направлены на исследование. Некоторые работники заведения не имели медицинской книжки.

Как стало известно, в настоящее время в больницах Кентау и Туркестана находятся 98 местных жителей, а 70 человек получают лечение дома.

В настоящее время полицейскими проводится досудебное расследование.





Фото: t.me/POLICE_of_KZ