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    Массовое отравление медиков после ауызашара произошло в Актау

    12 Апреля 2023, 13:54

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау после ауызашара произошло массовое отравление, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    Как рассказала заведующая инфекционным отделением Мангистауской областной многопрофильной больницы Гульбану Нуржанова, с симптомами отравления в больницу обратились 16 человек. У пациентов была высокая температура, рвота, жидкий стул, всеобщая интоксикация - всё то, что наблюдается при острой кишечной инфекции. Врачи приняли необходимые меры, ведется лечение, угрозы для жизни нет, говорят в больнице.

    «В больницу обратились 16 человек, из них 10 пациентов были госпитализированы. Взяты анализы, результаты которых станут известны в течение трех-четырех дней. Угрозы жизни нет, все получают лечение по протоколу. Большинство отравившихся медиков жалуются на боль в животе», - прокомментировала Гульбану Нуржанова.
    Терапевт, врач-пульмонолог Индира Атажанова рассказала, что массовое отравление медиков произошло после ауызашара в одном из ресторанов Актау.
    «Пока мы не можем озвучить ресторан, в котором был организован ауызашар. Мы ведем с ними переговоры, чтобы прояснить ситуацию. В общей сложности отравились 50 человек - все они медики, у каждого из которых по 150 пациентов. Ситуация ужасная, не ожидали, что все так обойдется», - сказала Индира Атажанова.
    В пресс-службе акимата Актау подтвердили информацию. По ее данным, 10 апреля в одном из ресторанов города был проведен ауызашар, на который пригласили врачей из медучреждений районов и города. Всего в мероприятии участвовали 50 человек. Из них с симптомами отравления обратились 16 человек.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Происшествия Мангистауская область
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