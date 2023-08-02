Массовое отравление детей в Караганде: около 1,5 млрд тенге было выделено на содержание центра

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сколько детей на данный момент проходят лечение в Центре оказания специальных социальных услуг в Карагандинской области, где недавно скончался ребенок, и каков бюджет на содержание воспитанников – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области» был основан в 1977 году. В данном учреждении находятся дети с инвалидностью, с психоневрологическими заболеваниями от 1,5 лет до 18 лет. На данный момент в Центре получают услуги 202 ребенка, из них 160 проживают в условиях стационара, 42 – посещают отделение дневного пребывания в условиях полустационара. Также дети разделены на 6 групп по половым признакам. Это и объясняет то, что 30 июля отравление получили исключительно мальчики, они состояли в одной группе.

По информации управления координации занятости и социальных программ, в 2022 году на содержание центра было выделено 1 313 004 000 тенге, а 2023 году – 1 456 287 000 тенге.

Центр оказывает следующие услуги:

«КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области» оказывает гарантированный объем специальных социальных услуг: социально-бытовые; социально-медицинские; социально-психологические; социально-педагогические; социально-трудовые; социально-культурные; социально-экономические; социально-правовые услуги», - сообщили в ведомстве.

Во время брифинга журналисты задали вопрос акиму Карагандинской области о том, посещал ли его заместитель данное учреждение ранее. Как выяснилось, посещал и даже обсуждали вопрос строительства дополнительного объекта, который необходим для воспитанников.

«Я посещал данный центр два раза. Мы обсуждали проект по строительству бани и небольшого бассейна для этих детей. В феврале проводилась проверка данного учреждения совместно с прокуратурой. Таких нарушений тогда не было, были другие правонарушения», - отметил заместитель акима Карагандинской области Ермек Алпысов.

Вопрос о необходимости бани и бассейна для воспитанников поднимала директор центра Айман Жагипарова, которая вступила в эту должность с 2019 года. Как стало известно, с 24 июля она находилась в трудовом отпуске. В центре работают 374 сотрудника. На данный момент до окончания досудебного расследования некоторые из них были отстранены от работы.

На время проверки исполняющий обязанности директора центра и 12 медработников отстранены от исполнения своих обязанностей. Вместо них сейчас прикомандированы медицинские работники из других медицинских учреждений и направлены медицинские бригады для дальнейшего мониторинга, обследования этого центра.

«Со своей стороны хочу заверить, что данная ситуация не пройдет бесследно. Виновных накажут по всей строгости закона. Следственные органы ведут все необходимые мероприятия. Для нас сейчас в приоритете сохранить жизнь детей», - добавил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Напомним, 30 июля в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области отравились несколько детей, один из них погиб, шестеро находятся в реанимации.

Генеральной прокуратурой дано поручение уполномоченным государственным органам и территориальным прокурорам организовать в стране комплексные проверки подобных учреждений.

Как сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, анализы на кишечные инфекции дали отрицательный результат. Истинную причину отравления детей в Караганде все еще выясняют.