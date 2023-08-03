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    Массовое отравление детей в Караганде: еще двоих подростков выпишут сегодня

    3 Августа 2023, 10:50

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня из инфекционного отделения Карагандинской областной клинической больницы выпишут двоих детей, госпитализированных с симптомами отравления из Центра оказания спецсоцуслуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Состояние двоих детей заметно улучшилось, они будут под наблюдением врача медико-социального учреждения. В реанимации по-прежнему остаются шестеро несовершеннолетних. Они под круглосуточным наблюдением квалифицированных специалистов.

    «Состояние детей, находящихся на стационарном лечении, в том числе в отделении реанимации, в динамике стабильное, без ухудшений. Планируется выписка двоих пациентов, поступивших 31 августа и находящихся в нейробоксированном отделении», - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

    Напомним, 30 июля в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области отравились несколько детей, один из них погиб, шестеро находятся в реанимации.

    Генеральной прокуратурой дано поручение уполномоченным государственным органам и территориальным прокурорам организовать в стране комплексные проверки подобных учреждений.

    Как сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, анализы на кишечные инфекции дали отрицательный результат. Истинную причину отравления детей в Караганде все еще выясняют.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Регионы Казахстана Караганда Дети
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