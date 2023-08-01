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    Массовое отравление детей: глава комитета Минтруда выехал с проверкой в Караганду

    1 Августа 2023, 18:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК инициировал проверку в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Председатель Комитета труда и социальной защиты Толеген Оспанкулов оперативно выехал в Карагандинскую область с целью проведения внеплановой проверки в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области. В состав комиссии также включен Главный государственный инспектор социальной защиты Карагандинской области.

    В компетенцию государственных инспекторов социальной защиты входит осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства в области социальной защиты лиц с инвалидностью и предоставления специальных социальных услуг (дома для престарелых, лиц с инвалидностью, реабилитационные центры, центры дневного пребывания и т.д.).

    Также государственные инспекторы социальной защиты в случае угрозы жизни и здоровью получателей специальных социальных услуг могут временно отстранить от работы социального работника.

    Напомним, 30-31 июля 2023 года 12 детей с инвалидностью, являющиеся получателями услуг Центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области были госпитализированы в Многопрофильную детскую больницу города Караганды. 31 июля 2023 года один из них, ребенок с инвалидностью, 2009 года рождения, скончался.

    1 августа для оказания медицинской помощи поступило ещё 2 ребенка из Центра оказания ССУ. Таким образом, в настоящее время в больнице находятся 13 детей с инвалидностью. В Центре Карагандинской области помимо вышеуказанных 13 детей проживают еще 147 детей с инвалидностью, а также отдельно 42 ребенка получают услуги дневного пребывания (без проживания).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область Минтруда РК Караганда Дети
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