Массовое ДТП в Жамбылской области: открыта «горячая линия»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области устраняют последствия и ведут расследование ДТП на участке трассы республиканского значения Западная Европа - Западный Китай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, в связи с крупным дорожно-транспортным происшествием, в котором пострадали люди, открыта «горячая линия».

«По всем интересующим вопросам, по состоянию пострадавших в этом дорожно-транспортном происшествии можно получить информацию, позвонив по телефонам «горячей линии»: 8 (7262) 51 – 35 - 75, 8 (7262) 51 – 41 – 67», - сообщила руководитель пресс-службы ДЧС Сауле Мунатаева.

Как сообщалось ранее, ночью 15 июня на 544 километре трассы республиканского значения Западная Европа - Западный Китай загорелся прицеп направлявшейся к Таразу грузовой автомашины «Скания». Из-за сильного пожара движение автомашин было остановлено. Не доезжая 600 метров до горящего прицепа, водитель грузовой автомашины «ДАФ» столкнулся с десятью транспортными средствами. После столкновения загорелись два пассажирских автобуса и две автомашины. В результате ДТП пассажир автомобиля «Тойота Камри» скончался на месте происшествия, девять человек госпитализировано в городскую больницу, из них трое - в реанимационное отделение.

Начатодосудебное расследование по статье 345 части 3 Уголовного кодекса РК «Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены необходимые экспертизы.