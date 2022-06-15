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    Массовое ДТП в Жамбылской области: открыта «горячая линия»

    15 Июня 2022, 14:21

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области устраняют последствия и ведут расследование ДТП на участке трассы республиканского значения Западная Европа - Западный Китай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, в связи с крупным дорожно-транспортным происшествием, в котором пострадали люди, открыта «горячая линия».

    «По всем интересующим вопросам, по состоянию пострадавших в этом дорожно-транспортном происшествии можно получить информацию, позвонив по телефонам «горячей линии»: 8 (7262) 51 – 35 - 75, 8 (7262) 51 – 41 – 67», - сообщила руководитель пресс-службы ДЧС Сауле Мунатаева.

    Как сообщалось ранее, ночью 15 июня на 544 километре трассы республиканского значения Западная Европа - Западный Китай загорелся прицеп направлявшейся к Таразу грузовой автомашины «Скания». Из-за сильного пожара движение автомашин было остановлено. Не доезжая 600 метров до горящего прицепа, водитель грузовой автомашины «ДАФ» столкнулся с десятью транспортными средствами. После столкновения загорелись два пассажирских автобуса и две автомашины. В результате ДТП пассажир автомобиля «Тойота Камри» скончался на месте происшествия, девять человек госпитализировано в городскую больницу, из них трое - в реанимационное отделение.

    Начатодосудебное расследование по статье 345 части 3 Уголовного кодекса РК «Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены необходимые экспертизы.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ДТП Происшествия Регионы Общество
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