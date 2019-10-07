Массовое ДТП со смертельным исходом произошло в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В центре Алматы произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали 8 человек, один из них погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авария произошла минувшей ночью на пересечении улиц Желтоксан и Айтеке би. По материалам уголовного дела, водитель автомашины БМВ, следуя по улице Айтеке би в западном направлении, выехал на перекресток с улицей Желтоксан, проигнорировав действие дорожного знака 2,4 «Уступи дорогу», в результате чего допустил столкновение с автомашиной «Фольксваген Туарег», а затем с «Рено Логан».

В результате ДТП пострадали 8 человек: из автомашины «БМВ» - водитель и два его пассажира, один из которых скончался позже в больнице, из автомашины «Фольксваген Туарег» - три пассажира, из автомашины «Рено Логан» - два пассажира. С телесными повреждениями различной тяжести они были доставлены в больницу.

Водителя БМВ задержали. По этому факту в следственном управлении департамента полиции Алматы проводится досудебное расследование.

«Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.345 ч.3 УК РК. Водитель автомашины марки «БМВ», спровоцировавший серьезное столкновение, гр.Н., 1991 года рождения, житель Алматинской области, в порядке ст.128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания ДП», - сообщила официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.

Она добавила, что в ближайшее время, согласно уголовно-процессуальному законодательству, виновник аварии – гр. Н. будет представлен суду для избрания меры пресечения на период досудебного расследования. Следствие ходатайствует о содержании под стражей. В рамках уголовного дела будут назначены соответствующие экспертные исследования.